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29.10.2020 (04:42)

Более 250 курсантов Дальневосточного ВОКУ прошли войсковую практику в Восточном военном округе и в арктических подразделениях

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) прошли учебную практику в войсках Восточного военного округа. Для осуществления руководства учебной практикой привлечен профессорско-преподавательский и командный состав училища.

Будущие командиры мотострелковых взводов, для стажировки на один месяц были направлены в воинские части Восточного военного округа. Курсанты, проходящие обучение по профилю «морская пехота», прошли воздушно-десантную практику на авиабазе Тихоокеанского флота, а ряд подразделений курсантов проходят войсковую практику в арктических подразделениях. Стоит отметить, что в настоящее время только Дальневосточное ВОКУ готовит командиров для службы в районах Заполярья.

Кроме того, курсанты  горных подразделений училища проходят практику на учебно-тренировочном комплексе «Терскол» в горах Кавказа.

Руководство училища уделяет большое значение войсковой практике курсантов. Обширная география  стажировок позволяет понять особенности службы в разных регионах России. По возвращении будущих офицеров в родной вуз полученный опыт организации боевой учебы в воинских частях анализируется, после чего вносятся необходимые коррективы в учебный процесс.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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