29.10.2020 (04:42)
Более 250 курсантов Дальневосточного ВОКУ прошли войсковую практику в Восточном военном округе и в арктических подразделениях
Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) прошли учебную практику в войсках Восточного военного округа. Для осуществления руководства учебной практикой привлечен профессорско-преподавательский и командный состав училища.
Будущие командиры мотострелковых взводов, для стажировки на один месяц были направлены в воинские части Восточного военного округа. Курсанты, проходящие обучение по профилю «морская пехота», прошли воздушно-десантную практику на авиабазе Тихоокеанского флота, а ряд подразделений курсантов проходят войсковую практику в арктических подразделениях. Стоит отметить, что в настоящее время только Дальневосточное ВОКУ готовит командиров для службы в районах Заполярья.
Кроме того, курсанты горных подразделений училища проходят практику на учебно-тренировочном комплексе «Терскол» в горах Кавказа.
Руководство училища уделяет большое значение войсковой практике курсантов. Обширная география стажировок позволяет понять особенности службы в разных регионах России. По возвращении будущих офицеров в родной вуз полученный опыт организации боевой учебы в воинских частях анализируется, после чего вносятся необходимые коррективы в учебный процесс.