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29.10.2020 (04:21)

Современные БТР – 82 АМ поступят в Приморское общевойсковое объединение ВВО

В мотострелковые подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, до конца текущего года поступят несколько десятков  новейших бронетранспортеров БТР-82АМ.

Новые бронемашины пополнят  воинские части ВВО в рамках  программы перевооружения на современные образцы техники 2020 года.

БТР-82АМ будут использоваться на общевойсковых полигонах ВВО в Приморье уже в  зимнем периоде обучения 2021 года.

БТР-82АМ, предназначен для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника. Бронетранспортер вооружен 30-мм автоматической пушкой,7,62-мм пулеметом и ночным прицелом.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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