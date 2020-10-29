29.10.2020 (04:21)
Современные БТР – 82 АМ поступят в Приморское общевойсковое объединение ВВО
В мотострелковые подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, до конца текущего года поступят несколько десятков новейших бронетранспортеров БТР-82АМ.
Новые бронемашины пополнят воинские части ВВО в рамках программы перевооружения на современные образцы техники 2020 года.
БТР-82АМ будут использоваться на общевойсковых полигонах ВВО в Приморье уже в зимнем периоде обучения 2021 года.
БТР-82АМ, предназначен для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника. Бронетранспортер вооружен 30-мм автоматической пушкой,7,62-мм пулеметом и ночным прицелом.
Новости по теме:
Военнослужащие Вооруженных сил Монголии пересекли Государственную границу для участия в международном учении «Селенга-2020»
Метки: