29.10.2020 (04:10)

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» отработали в Японском море задачи совместного контрольного выхода

Флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» в соответствии с планом боевой подготовки отработали в Японском море задачи совместного контрольного выхода.

В течении двух дней корабли в полигонах боевой подготовки на практике совершенствовали элементы совместного тактического маневрирования, проверяли надежность систем связи. Также, во взаимодействии с морской авиацией, проведены учения по совместному отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, оказанию помощи судну, терпящему бедствие, передачи грузов в море. Проведён комплекс штатных мероприятий по обеспечению безопасности кораблей при стоянке на незащищенном рейде с выполнением практического противодиверсионного гранатометания.

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