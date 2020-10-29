29.10.2020 (03:26)

В Бурятии стартовало совместное российско-монгольское учение «Селенга-2020»

В Республике Бурятия, на полигоне «Бурдуны» Восточного военного округа (ВВО), состоялось открытие совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2020».

На церемонии открытия были подняты государственные флаги и исполнены гимны обоих государств-участников учений. Руководитель совместного учения генерал-майор Руслан Абдулхаджиев и начальник штаба сухопутных войск ВС Монголии бригадный генерал Л.Онцогойбаяр и другие почетные гости пожелали удачи и успехов личному составу при выполнении совместных учебно-боевых задач. После торжественной части штабы руководства учений приступили к совместному планированию действий войск.

Впервые в истории проведения учения «Селенга», будет опробирован способ поэтапного выполнения задач на полигонах двух государств-участниц учений.

Основной этап розыгрыша практических действий военного учения «Селенга-2020» пройдет на полигоне ВВО «Бурдуны» (Республика Бурятия), после чего военнослужащие ВС Монголии продолжат выполнять задачи по уничтожению условного противника на территории своего государства.

В текущем году на международном учении задействовано ряд подразделений танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия общей численностью порядка 650 человек и более 100 единиц техники.

Справочно:

Российско-монгольское учение «Селенга» проводится ежегодно с 2008 г. До 2011 г. оно представляло собой тактическое учение с боевой стрельбой и называлось «Дархан» (в переводе с монгольского «Строитель»). В 2011 г. маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Республики Бурятия и впадающей в озеро Байкал. С этого времени учение стало иметь антитеррористическую направленность.

В минувшем году учение прошло на полигоне «Мунх Хэт» в Монголии, в ходе которого участники отработали задачи по совместному уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, защите населенного пункта в приграничном районе.

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