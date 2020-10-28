28.10.2020 (22:08)

Армейская фигуристка стала серебряным призером третьего этапа Кубка России

В Сочи завершился розыгрыш третьего этапа Кубка России по фигурному катанию. Заключительные дни турнира принесли армейским спортсменам две награды – серебряную и бронзовую.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА по фигурному катанию на коньках имени С.А. Жука Елизавета Берестовская стала второй в одиночном катании среди юниорок на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, завершившемся накануне в Сочи.

В произвольной программе, за которую судьи поставили Елизавете 137,77 балла (лучший результат), юная спортсменка выполнила каскад из четверного и двойного тулупов и сольный четверной тулуп с недокрутом. За короткую программу Берестовская набрала 66,42 балла, заняв с 204,19 балла итоговое второе место. Первенствовала Аделия Петросян, набравшая 207,18 (76,50 + 130,68) балла. Замкнула тройку лидеров Валерия Овчинникова – 190,89 (66,58 + 124,31) балла.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, дислоцированной в дер. Ватутинки Дмитрий Евгеньев и Анастасия Мухортова завоевали на третьем этапе Кубка России «бронзу» в соревнованиях пар среди юниоров. Пара армейского спортсмена набрала в сумме за короткую (60,50 балла) и произвольную (111,45 балла) программы 171,95 балла. Первенствовали Алексей Брюханов и Полина Костюкович, набравшие 185,57 (69,68 + 115,89) балла. Второй результат – 174,69 (59,73 + 114,96) балла – показали Максим Шагалов и Дарья Бояринцева.

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