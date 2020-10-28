28.10.2020 (22:04)

Пловцы армейского спортивного клуба завоевали пять наград в рамках третьего дня чемпионата России в Казани

Лучшие спортсмены страны продолжают мериться силами на чемпионате России по плаванию в Казани. Накануне в столице Республики Татарстан прошел третий соревновательный день, принесший армейским спортсменам две золотые и три бронзовые награды, в том числе в составе команды.

Арина Опенышева первенствовала на дистанции 100 м вольным стилем в третий соревновательный день чемпионата России по плаванию, который проходит в эти дни в казанском Дворце водных видов спорта. Армейская спортсменка преодолела стометровку за 54,67 секунды и опередила Елизавету Клеванович (54,78 секунды) и Екатерину Никонову (54,88 секунды).

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Александр Егоров с результатом 7 минут 54,63 секунды одержал победу на дистанции 800 м вольным стилем. Вторым дистанцию преодолел Антон Никитин – 7 минут 57,29 секунды. Третьим, затратив на преодоление дистанции 7 минут 59,21 секунды, финишировал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Ярослав Потапов.

На дистанции 100 м баттерфляем третий результат – 51,95 секунды – продемонстрировал старший лейтенант Олег Костин. Армеец уступил Андрею Минакову (51,37 секунды) и Егору Куимову (51,67 секунды).

Еще один представитель Центрального спортивного клуба Армии прапорщик Владислав Гринев, выступая в составе команды Москвы (Гринев, Даниил Шаталов, Варвара Чемисова и Елизавета Сусорова), стал третьим в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем. Команда Гринева поднялась на третью ступень пьедестала почета, показав время 3 минуты 29,96 секунды. Первенствовали спортсмены из Санкт-Петербурга (3 минуты 27,35 секунды), вторыми стали представители Новосибирской области (3 минуты 29,89 секунды).

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