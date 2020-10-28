28.10.2020 (22:02)

Армейские конькобежцы взяли по «золоту» в заключительный день Кубка Союза конькобежцев России

В конькобежном центре «Коломна» завершился розыгрыш Кубка Союза конькобежцев России. В заключительный соревновательный день армейцы записали на свой счет два «золота» и одну «бронзу».

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Александр Подольский показал лучший результат – 1 минута 47,60 секунды – в финальном забеге на 1 500 м в рамках третьего дня Кубка Союза конькобежцев России, прошедшего в Коломне. Армейский спортсмен оказался быстрее Максима Шарапова (1 минута 49,16 секунды) и Егора Юнина (1 минута 49,19 секунды), ставших серебряным и бронзовым призерами турнира соответственно.

В этот же день старший лейтенант Руслан Захаров первенствовал в масс-старте, с результатом 7 минут 40,11 секунды оставив позади Тимура Захарова (7 минут 41,98 секунды) и Данилу Семерикова (7 минут 42,12 секунды).

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