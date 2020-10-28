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28.10.2020 (21:58)

Десантники из Приморья готовят военную технику к эксплуатации в зимних условиях

В Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении проходит сезонное обслуживание военной и специальной техники (ВВСТ) на зимний режим эксплуатации и осуществляется перевод вооружения на зимний режим эксплуатации.

На каждой штатной единице проводится до 50 технических операций с проверкой электрических, гидравлических систем, работоспособности всех основных узлов и агрегатов. Проводится замена жидкостей и смазок.

По завершении перевода техники состоится смотр, и прием техники технической комиссией, который позволит определить объем и качество выполненных работ, готовность ВВСТ к эксплуатации в зимних условиях.

Всего в ходе сезонного перевода техники на зимний период, будет обслужено свыше 650 единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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