28.10.2020 (21:58)
Десантники из Приморья готовят военную технику к эксплуатации в зимних условиях
В Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении проходит сезонное обслуживание военной и специальной техники (ВВСТ) на зимний режим эксплуатации и осуществляется перевод вооружения на зимний режим эксплуатации.
На каждой штатной единице проводится до 50 технических операций с проверкой электрических, гидравлических систем, работоспособности всех основных узлов и агрегатов. Проводится замена жидкостей и смазок.
По завершении перевода техники состоится смотр, и прием техники технической комиссией, который позволит определить объем и качество выполненных работ, готовность ВВСТ к эксплуатации в зимних условиях.
Всего в ходе сезонного перевода техники на зимний период, будет обслужено свыше 650 единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.