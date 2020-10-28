28.10.2020 (21:54)
В Учебном Центре войск РХБЗ прошли выпускные экзамены младших специалистов
В Учебном Центре войск радиационной, химической и биологической защиты, дислоцированного в Ногинском районе прошли выпускные экзамены младших специалистов.
В ходе выпускных экзаменов личный состав показал высокие теоретические и практические знания по устройству и эксплуатации новейших (перспективных) образцов вооружения и военной техники войск радиационной, химической и биологической защиты.
Сдача выпускных экзаменов за летний период обучения 2020 года, проходила с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической обстановки по недопущению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, среди курсантов и постоянного личного состава Учебного центра.
Справочно:
В Учебном центре подготовка младших специалистов осуществляется не только для воинских частей войск радиационной, химической и биологической защиты, но и в интересах других видов и родов войск.
В учебном центре осуществляется подготовка командиров отделений (экипажей, расчетов) и младших специалистов по 15 военно-учетным специальностям как военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, так и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
Основными направлениями по подготовке специалистов считаются:
- специалисты радиационной, химической и биологической разведки;
- специальной обработки;
- огнеметно-зажигательных средств и аэрозольного противодействия.
Доля младших специалистов подготовленных к приему, хранению и эксплуатации современных образцов вооружения, военной и специальной техники составляет – 70 % из которых большую часть составляют военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.