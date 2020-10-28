28.10.2020 (21:54)

В Учебном Центре войск РХБЗ прошли выпускные экзамены младших специалистов

В Учебном Центре войск радиационной, химической и биологической защиты, дислоцированного в Ногинском районе прошли выпускные экзамены младших специалистов.

В ходе выпускных экзаменов личный состав показал высокие теоретические и практические знания по устройству и эксплуатации новейших (перспективных) образцов вооружения и военной техники войск радиационной, химической и биологической защиты.

Сдача выпускных экзаменов за летний период обучения 2020 года, проходила с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической обстановки по недопущению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, среди курсантов и постоянного личного состава Учебного центра.

Справочно:

В Учебном центре подготовка младших специалистов осуществляется не только для воинских частей войск радиационной, химической и биологической защиты, но и в интересах других видов и родов войск.

В учебном центре осуществляется подготовка командиров отделений (экипажей, расчетов) и младших специалистов по 15 военно-учетным специальностям как военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, так и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Основными направлениями по подготовке специалистов считаются:

- специалисты радиационной, химической и биологической разведки;

- специальной обработки;

- огнеметно-зажигательных средств и аэрозольного противодействия.

Доля младших специалистов подготовленных к приему, хранению и эксплуатации современных образцов вооружения, военной и специальной техники составляет – 70 % из которых большую часть составляют военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.

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