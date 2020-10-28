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28.10.2020 (20:20)

Вооружение, военную и специальную технику РВСН, включая автономные пусковые установки, переводят на зимний режим эксплуатации

В воинских частях и соединениях Ракетных войск стратегического назначения проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), парков, складов и материально-технической базы на режим зимней эксплуатации.

В ходе перевода ВВСТ на зимний режим эксплуатации будет обслужено около 8000 единиц техники. Свыше двух тысяч военнослужащих соединений
и воинских частей РВСН выполнят проверку работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем ВВСТ, кроме того, проведут различные регулировки, замену масел, смазок, охлаждающей жидкости.

Сезонное техническое обслуживание пройдут военная и специальная техника, находящаяся на вооружении РВСН, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками. Проведение данного обслуживания значительно увеличивает вероятность безотказной работоспособности узлов, агрегатов и систем военной техники.

Для проведения работ в пунктах технического обслуживания и ремонта парков соединений и частей развернуто более 600 рабочих мест и постов обслуживания.

По результатам перевода командованием соединений и частей будут проведены смотры готовности ВВСТ и парков к эксплуатации в зимних условиях.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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