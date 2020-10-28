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28.10.2020 (20:18)

Расчеты радиотехнических войск Ленинградской армии ВВС и ПВО заняли первое место на конкурсе «Воздушные рубежи-2020»

В Астраханской области на полигоне «Ашулук» завершился конкурс по полевой выучке специалистов радиотехнических войск «Воздушные рубежи-2020».

В номинации конкурса на лучший расчет радиолокационной станции «Подлёт» победу одержала команда специалистов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В ходе соревнований специалисты РТВ выполнили задачи по свертыванию техники, формированию автомобильных колонн, совершению марша в указанный район, отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также преодолению зараженных участков местности.

Кроме того, участники конкурса выполнили практические стрельбы из штатного оружия, отработали нормативы по его сборке и разборке, метанию гранат на точность.

Всего в конкурсе приняли участие 19 команд от объединений ВВС и ПВО всех военных округов, Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, а также соединений и воинских частей непосредственного подсинения ГК ВКС, всего более 200 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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