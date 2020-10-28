28.10.2020 (20:12)

В Москве состоялось расширенное заседание президиума Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации

Сегодня в Москве состоялось расширенное заседание президиума Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации с участием заместителя Министра обороны Российской Федерации – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Картаполова Андрея Валериевича.

Председатель Общественного совета Павел Гусев поблагодарил руководство Министерства обороны за предоставленную возможность посетить воинские части и корабли, пообщаться с командованием и личным составом, а также с семьями военнослужащих. Он подвел итоги проделанной работы Общественным советом в текущем году и обозначил задачи на 2021 год.

«Хочу выразить благодарность руководству Минобороны России за предоставленную возможность совершить грандиозную восьмидневную поездку в воинские части и на корабли по всей стране от Москвы до Камчатки», – сказал Павел Гусев.

По его словам, в ходе этой масштабной поездки членам Общественного совета представилась уникальная возможность посетить воинские части и корабли ядерной триады Российской Федерации. Это и ракетное соединение вооруженное новейшим комплексом Ярс, и воинские части дальней авиации вооруженные боевыми авиационными комплексами ТУ-95МС, и базу подводных сил Тихоокеанского флота, где ознакомились с атомным подводным крейсером «Владимир Мономах».

На повестку заседания Общественного совета было вынесено четыре вопроса, касающиеся хода выполнения открытой части Плана деятельности Минобороны России в 2020 году, перспектив развития комплекса Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, внесения изменений в состав комиссий Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, а также организации работы с женщинами в отдаленных военных городках.



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