28.10.2020 (20:04)
Военнослужащие ЗВО доставили фрагменты штурмовика Ил-2 на Невский ССЗ, где он будет восстановлен
Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа доставили более 100 фрагментов от 18 самолётов Ил-2 на Невский судостроительно-судоремонтный завод (входит в ОСК), расположенный в Шлиссельбурге (Ленинградская область).
Совместно со специалистами завода военнослужащие восстановят самолёт времён Великой Отечественной войны исключительно на основе оригинальных деталей, среди которых винт, фрагменты фюзеляжа, бронекапсулы, двигатель, бронирование, вооружение и т.д.
В ходе поисковых работ в Ленинградской области военнослужащие поискбата ЗВО на местах падения 18 самолётов данного типа собрали многочисленные детали самолётов данной модели.
Восстановленный самолёт будет размещён в музее батальона.
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