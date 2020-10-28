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28.10.2020 (20:04)

Военнослужащие ЗВО доставили фрагменты штурмовика Ил-2 на Невский ССЗ, где он будет восстановлен

Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа доставили более 100 фрагментов от 18 самолётов Ил-2 на Невский судостроительно-судоремонтный завод (входит в ОСК), расположенный в Шлиссельбурге (Ленинградская область).

Совместно со специалистами завода военнослужащие восстановят самолёт времён Великой Отечественной войны исключительно на основе оригинальных деталей, среди которых винт, фрагменты фюзеляжа, бронекапсулы, двигатель, бронирование, вооружение и т.д.

В ходе поисковых работ в Ленинградской области военнослужащие поискбата ЗВО на местах падения 18 самолётов данного типа собрали многочисленные детали самолётов данной модели.

Восстановленный самолёт будет размещён в музее батальона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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