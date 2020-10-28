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28.10.2020 (19:47)

Экипажи боевых вертолетов ЗВО нанесли удар по наземным целям условного противника на учении в Смоленской области

В Смоленской области в преддверии Дня армейской авиации завершилось летно-тактическое учение с экипажами ударных вертолетов Ка-52, Ми-24 и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ отдельного вертолетного полка Западного военного округа (ЗВО).

В ходе учения экипажи Ми-24 и Ка-52 отработали пилотирование на предельных малых высотах с огибанием рельефа местности для уничтожения наземных целей условного противника, а также выполнили элементы воздушного боя, задачи по ведению воздушной разведки и технике пилотирования в условиях постоянно меняющегося атмосферного давления, направления и скорости ветра.

Кроме того, летчики вертолетов «Терминатор» отработали посадку на неподготовленные площадки для высадки воздушного десанта, а также эвакуацию условно раненых военнослужащих в момент зависания на высоте около 20 метров.

Всего к учению привлекались около 600 военнослужащих полка, было задействовано более 15 вертолетов ЗВО.

Справочно:

28 октября — день создания армейской авиации в Вооруженных Силах Российской Федерации. Особый род войск предназначен для авиационной поддержки общевойсковых формирований, выполнения разведывательных задач, высадки тактических десантов и оказания им огневой помощи, ведения радиоэлектронной борьбы, размещения минно-взрывных заграждений и т.п.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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