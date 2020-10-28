28.10.2020 (14:37)

Новейший фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» выполнил испытательный пуск противолодочной ракеты в Баренцевом море

Сегодня новейший фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» выполнил стрельбу противолодочной ракетой в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

Стрельба была проведена в рамках квалификационных серийных испытаний изделия и признана успешной. В её обеспечении была задействована одна из атомных подводных лодок Северного флота, которая выполняла наблюдение за отделившейся от ракеты торпедой в подводной среде. Также ракетную стрельбу фрегата обеспечили экипажи противолодочного самолёта Ил-38, вертолёта Ка-27 и катера-торпедолова Кольской флотилии разнородных сил.

При выполнении ракетной стрельбы боевые расчёты фрегата продемонстрировали уверенное владение боевой техникой, высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

Месяц назад в акватории Белого моря фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по наземной цели, расположенной на полигоне в Архангельской области.

Справочно:

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010 и спущен на воду в 2014 году. В конце 2018 года начал заводские ходовые испытания, которые проходили в зоне ответственности Балтийского и Северного флотов. За период испытаний фрегат выполнил три стрельбы ракетным комплексом «Калибр», одну зенитную ракетную стрельбу, 14 стрельб артиллерией и две стрельбы морским противолодочным оружием.

В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота — самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России. В него входят тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов», эсминец «Адмирал Ушаков» и головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

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