28.10.2020 (18:13)

Экипажи вертолётов Ка-27 отработали посадки на палубу новейшего фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море

Экипажи четырёх модернизированных вертолётов Ка-27 отдельного корабельного вертолётного противолодочного авиаполка Северного флота выполнили посадки и взлёты с вертолётной площадки новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море. Тренировки вертолётчиков прошли сегодня после выполнения кораблём ракетной стрельбы.

Вертолетчики отработали по нескольку посадок на палубу на ходу и во время дрейфа фрегата.

Под контролем опытных лётчиков самостоятельную посадку и взлёт с вертолётной площадки корабля произвёл молодой пилот вертолёта.

Полёты вертолётов в Баренцево море выполнялись с аэродрома базирования Североморск-1, куда все вертолёты благополучно вернулись после отработки учебных задач в море.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице