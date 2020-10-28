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28.10.2020 (18:13)

Экипажи вертолётов Ка-27 отработали посадки на палубу новейшего фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море

Экипажи четырёх модернизированных вертолётов Ка-27 отдельного корабельного вертолётного противолодочного авиаполка Северного флота выполнили посадки и взлёты с вертолётной площадки новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море. Тренировки вертолётчиков прошли сегодня после выполнения кораблём ракетной стрельбы.

Вертолетчики отработали по нескольку посадок на палубу на ходу и во время дрейфа фрегата.

Под контролем опытных лётчиков самостоятельную посадку и взлёт с вертолётной площадки корабля произвёл молодой пилот вертолёта.

Полёты вертолётов в Баренцево море выполнялись с аэродрома базирования Североморск-1, куда все вертолёты благополучно вернулись после отработки учебных задач в море.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Морская авиация
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