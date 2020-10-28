28.10.2020 (18:12)

Свыше 2 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО привлечены к учению в Московской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Свыше 2 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО привлечены к учению в Московской области

В Подмосковье на полигонах Алабино и Головеньки военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа приняли участие в тактико-специальных учениях в рамках контрольной проверки за 2020 учебный год.

В ходе учений военнослужащие выполнили боевые стрельбы из танков Т-80, Т-72Б3 с ходу, с места и с закрытых огневых позиций, средняя дальность до целей составляла около двух километров. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, попадание по ним требовало от танкистов мгновенной реакции. Выполнение огневых задач также усложнялось поступлением внезапных вводных. Артиллеристы танкового объединения огнем из 152-мм САУ «Мста-С» и минометов «Сани» уничтожили командные пункты и подавили артиллерию условного противника в дневное и ночное время суток. Объекты были обнаружены с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Также в ходе учения были применены современные комплексы «Редут-2УС», пункты управления связи, командно-штабные машины, такие как Р-166 «Артек», П-260, радиорелейные станции Р-419Л1, Р-419-МП «Андромеда-Д». антенные модули Р-431-АМ и радиостанции Р-149АКШ, портативные станции спутниковой связи «Белозер». Военнослужащие решали задачи по организации устойчивости защищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и абонентами. Также связисты выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управлению видеоконференцсвязью, также была проведена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры.

Военнослужащие при совершении марша на боевые позиции отразили нападение условного противника на колонну боевой техники.

Учения под руководством командующего гвардейской танковой армии ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Кисель состоялись в рамках контрольной проверки за учебный год, в которой было задействовано свыше 2 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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