28.10.2020 (18:10)
Военнослужащие отделения огневой поддержки Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали контрольную проверку
Военнослужащие отделения огневой поддержки Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольную проверку за 2020 учебный год.
На войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в рамках контрольной проверки военнослужащие отделения огневой поддержки выполнили стрельбы из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 «Утёс» по мишеням, имитирующим живую силу, легкобронированную технику и низколетящие цели противника.
По итогам проверки военнослужащие отделения огневой поддержки подтвердили высокий уровень боевой подготовки, получив оценку «хорошо».
Контрольную проверку с отделением огневой поддержки провели в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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