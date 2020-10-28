28.10.2020 (18:09)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по гиревому спорту

В рамках спартакиады среди подразделений Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошел турнир по гиревому спорту.

Участников соревнований распределили по семи весовым категориям, после чего выявляли лучших по следующим упражнениям: толчок двух гирь от груди, рывок одной гири каждой рукой и толчок двух гирь по длинному циклу.

По итогам турнира было выявлено лучшее подразделение, которому присвоили баллы в общекомандную таблицу спартакиады.

Военнослужащие, продемонстрировавшие лучшие результаты в чемпионате по гиревому спорту, представят ОГРВ ПРРМ на аналогичных соревнованиях среди силовых ведомств региона.

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