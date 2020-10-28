28.10.2020 (18:04)

В Сызрани прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню армейской авиации

В Сызрани (Самарская обл.) на базе филиала Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню армейской авиации.

Выступая перед личным составом, начальник филиала полковник Александр Асанов довёл факты из истории создания армейской авиации, о её доблестном пути и героических выпускниках Сызранского, Саратовского и Уфимского вертолётных училищ, выполнявших боевые задачи в небе над Афганистаном, Северным Кавказом и Сирией.

От имени начальника Военно-воздушной академии генерал-полковника Геннадия Зиброва личный состав филиала поздравил заместитель начальника академии по лётной подготовке полковник Анатолий Юдин, который отметил особую роль армейской авиации в решении боевых задач Воздушно-космических сил.

С особой теплотой к личному составу филиала обратился председатель Совета ветеранов Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков, заслуженный военный лётчик России полковник в отставке Виктор Рудиков, пожелавший успехов в учёбе и лётного долголетия молодым авиаторам и выпускникам филиала.

Начальник штаба филиала подполковник Константин Свирида и заместитель начальника филиала по военно-политической работе полковник Дмитрий Бруков довели до личного состава праздничный приказ о поощрении, а также поздравления, поступившие в адрес филиала.

Закончилось построение торжественным прохождением военнослужащих под «Марш авиаторов» в исполнении военного оркестра филиала.

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