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28.10.2020 (18:02)

В Санкт-Петербурге состоятся Крузенштернские чтения

29 октября Центральная военно-морская библиотека совместно с Военно-морским институтом - Морским корпусом   Петра Великого Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», под эгидой Главного командования ВМФ России, Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации проведет конференцию «VII Крузенштернские чтения», посвященную 250-летию со дня рождения адмирала, руководителя первой русской кругосветной экспедиции И.Ф. Крузенштерна.

В  чтениях примут  участие свыше 30 представителей военных и военно-морских библиотек, архивов и музеев. Участники конференции заслушают ряд докладов ведущих историков и ученых

Также в ходе Крузенштернских чтений состоится презентация сектора хранения фондов и обслуживания филиала ФГКУ Центральной военно-морской библиотеки Елены Красавиной «По пути первого русского кругосветного плавания: современные зарубежные библиотеки в местах стоянок кругосветной экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского».

Для участников конференции будут проведены экскурсии по Мемориальному кабинету И.Ф. Крузенштерна и Выставочному залу библиотеки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Культура
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