28.10.2020 (17:59)

Из мобильного госпиталя ЮВО в Абхазии после лечения выписаны первые пациенты, болевшие коронавирусом



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Деятельность военных медиков в мобильном госпитале ЮВО в Абхазии

Из мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа, развернутого в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией, после завершения лечения выписаны первые семь пациентов.

В настоящее время в госпитале на лечении находится 50 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, все они граждане Республики Абхазия. Больные получают лечение в полном объёме. Их привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Как сообщил начальник инфекционного отделения госпиталя майор медицинской службы Альберт Тоторкулов, «состояние выписанных отличное, все они поступили ранее в средней степени тяжести протекания болезни, им был назначен амбулаторный курс лечения. После проведенного лечения, мы сделали рентгеновские снимки, которые показали положительную динамику и результат, после было принято решение о выписке больных».

Российские военные медики на территории развернутого в Сухуме госпиталя дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лаборатории республики. В течение нескольких дней было обработано более 600 анализов.

Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа совершил марш на штатной технике протяженностью около 800 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в город Сухум (Республика Абхазия) и приступил к работе.

Справочно:

Министерство обороны России по просьбе Республики Абхазия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

По состоянию на вечер 28 октября с. г. в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом российскими военными на территории гостиницы «Айтар», на лечении находится 50 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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