28.10.2020 (17:38)

За 5 месяцев в медцентре Минобороны в Новосибирске вылечилось более 1000 пациентов

Многофункциональный медицинский центр на 160 мест, построенный в мае 2020 года на базе 425-го Военного госпиталя в Новосибирске, с момента его открытия вылечил более 1000 инфекционных больных.

«Многофункциональный медицинский центр работает на полную мощность. У нас проходят лечение не только военнослужащие, но и члены их семей, военные пенсионеры, а также гражданское население, которые поступили на лечение в стационар с симптомами простудных заболеваний, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На текущий момент лечение получили уже более 1000 человек», – сказал начальник 425-го Военного госпиталя подполковник медицинской службы Алексей Усков.

За больными в круглосуточном режиме ведет наблюдение квалифицированный медицинский персонал, который в случае необходимости общается с пациентами дистанционно при помощи переговорных устройств, расположенных у коек больных. Специальная обеззараживающая система вентиляции исключает поступление воздуха из инфекционного бокса в коридоры медучреждения и на улицу, тем самым исключает случаи заражения медиков от пациентов. Благодаря современному оборудованию: компьютерному томографу, оборудованию анестезиологии, эндоскопии, аппаратам УЗИ, экстракорпоральной мембранной оксигинации и запасу лекарственных препаратов в медицинском центре возможно лечение, не только инфекционных заболеваний, но и других терапевтических патологий. Диагностические возможности многофункционального медицинского центра позволяют в кратчайшие сроки проводить все необходимые обследования, при этом уменьшая время на постановку окончательного диагноза, выработку тактики лечения больного и сроки его выздоровления.

Как сообщалось ранее, здание медицинского центра было возведено в рекордно короткие сроки - 56 дней. Общая площадь корпуса составила более 14 000 квадратных метров. Все палаты медицинского учреждения изолированы, имеют специальные боксы для передачи и отдельный выход через террасу.

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