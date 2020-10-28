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28.10.2020 (17:35)

Военные автоинспекторы ЦВО в Челябинской области провели профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения»

Военные автоинспекторы Центрального военного округа (ЦВО) территориального подразделения военной автомобильной инспекции (ВАИ), дислоцированного в Челябинской области, провели учебно-методические занятия с военными водителями и владельцами личного автотранспорта военного гарнизона города Трехгорный. Занятия прошли в рамках информационно-профилактической акции «За безопасность дорожного движения»

Также военнослужащие ВАИ ЦВО совместно с сотрудниками госавтоинспекции МВД России по Челябинской области провели совместный рейд по выявлению нарушений правил дорожного движения военнослужащими при выезде из военных городка и движения в черте города.

Основной целью данных мероприятий является снижение травматизма и недопущение гибели военнослужащих при эксплуатации служебных и личных автомобилей.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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