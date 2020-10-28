28.10.2020 (10:00)

Военнослужащие мобильного госпиталя ЗВО, совершив марш протяженностью около 2 тыс. километров, прибыли в Цхинвал



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие мобильного госпиталя ЗВО, совершив марш протяженностью около 2 тыс. километров, прибыли в Цхинвал

Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Западного военного округа (ЗВО), совершив марш на штатной технике протяженностью около 2 тыс. километров из Московской области, прибыл в Цхинвал (Республика Южная Осетия).

В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих и 37 единиц специальной техники.

Мобильный многопрофильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в Цхинвале, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению Республики.

Военнослужащие госпиталя принимали участие в оказании медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией в Дагестане весной этого года.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе: приемо-сортировочное, госпитальное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, ультразвукового исследования, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

22 октября по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу по оперативному развертыванию многофункционального мобильного госпиталя в Южной Осетии для оказания помощи населению республики в лечении от новой коронавирусной инфекции.

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