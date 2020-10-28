28.10.2020 (17:21)

На учении под Ижевском военные инженеры ЦВО сорвали крупное наступление условного противника

Инженерно-саперные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе итогового учения в Удмуртской Республике продемонстрировали новые подходы при организации обороны, что позволило сорвать наступление превосходящих сил условного противника.

По замыслу практических действий, военным инженерам нужно было создать минные поля и искусственные препятствия, установить растяжки на рубеже развёртывания подразделений противника с целью срыва наступления. Также снайперы, используя полученный в последних локальных конфликтах опыт и возможности компьютерных технологий, создали магнитное поле, действующее на электрические заряды и тела. Это позволило деморализовать живую силу условного противника и заставить его отступить.

Учение проводилось в рамках контрольной проверки за 2020 год. В нем приняли участие более 600 военнослужащих.

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