28.10.2020 (17:17)

Транспортный самолет Ан-12 ЦВО доставил спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-16» из Казахстана в Москву

Экипаж самолета Ан-12 отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) доставил спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» из казахстанского города Жезказган в Москву.

Транспортный самолет Ан-12 ЦВО доставил спускаемый аппарат «Союза МС-16» из казахстанского города Жезказган в Москву с дозаправкой и прохождением таможенных процедур на военном аэродроме в Челябинской области. В столице России капсула поступит в распоряжение специалистов ракетно-космической корпорации «Энергия» и Роскосмоса.

В обеспечении безопасности посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» было задействовано около 200 специалистов поисково-спасательной группы ЦВО, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, два самолета Ан-26 и два самолета Ан-12; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Посадка спускаемого аппарата «Союза МС-16» состоялась 22 октября. На Землю вернулся международный экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

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