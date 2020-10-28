28.10.2020 (16:47)

Командующий ЗВО отметил оптимальное сочетание теории и практики на курсах высшего комсостава в Академии Генштаба

Командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев отметил оптимальное сочетание теории и практики на курсах высшего командного состава в Военной академии Генерального штаба.

«Наши преподаватели уделили особое внимание практическим занятиям, доля которых достигла оптимального соотношения с теорией», – сказал генерал-полковник А.Журавлев на торжественной церемонии по случаю окончания курсов. Он отметил скрупулезное отношение научно-педагогического состава вуза к образовательной деятельности. «Позвольте от нашей группы пожелать коллективу прославленной, единственной в мире академии, преподаватели которой подготовили не одно поколение высших военных и государственных кадров, удачи, здоровья и реализации всех намеченных планов», – резюмировал командующий войсками ЗВО.

В основу стартовавшей 1 сентября интенсивной программы курсов вошли «круглые столы» и гибридные лекции, в ходе которых слушатели дополняли учебные вопросы на основе собственного опыта. Ряд занятий был проведен в выездном формате – на базе Национального центра управления обороной, штабов различного уровня, а также научно-исследовательских структур Минобороны России. Вместе с группой командующих и их заместителей удостоверения о повышении квалификации на церемонии в музее академии получили специалисты в области моделирования применения войск.



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