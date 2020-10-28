28.10.2020 (16:43)

Крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26 пополнил парк бригады армейской авиации ЦВО

Крупнейший в мире серийно выпускаемый тяжелый транспортно-десантный вертолет Ми-26 поступил по гособоронзаказу на вооружение бригады армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) и пополнил авиапарк вертолетной эскадрильи в Челябинской области.

Экипаж Ми-26 и инженерно-технический состав соединения принял боевую машину на заводе-изготовителе в Ростовской области, где вертолет прошел глубокое техническое обслуживание, были обновлены агрегаты, технические узлы и навигационное оборудование. Летчики совершили перелет протяженностью более 2 тысяч километров с двумя дозаправками и прибыли на аэродром базирования в Челябинскую область. Вертолет поступил на вооружение транспортного вертолетного отряда, тем самым было завершено комплектование подразделения.

Уральская бригада армейской авиации была сформирована 1 декабря 2018 года. На вооружении соединения стоят ударные вертолеты Ми-24П, транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1 и крупнейшие в мире тяжелые транспортно-десантные вертолеты Ми-26. Летный состав авиасоединения регулярно привлекается к проведению учений, выполняет задачи по транспортировке грузов и личного состава, а также принимает участие в обеспечении запусков и посадок космических кораблей и ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера, в том числе в труднодоступной местности.

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