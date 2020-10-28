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28.10.2020 (16:01)

Артиллеристы в Сибири применили тактику «Огневого блокирования» во время учения

Военнослужащие артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области, применили тактику «Огневого блокирования» условного противника.

В рамках учения артиллеристам поступила учебно-боевая задача на уничтожение живой силы, техники и позиций условного противника, в том числе заглубленных пунктов управления и подземных туннелей. Для исключения возможных маневров «противника», его изоляции и удержания сил в определенных районах, а также для недопущения подхода дополнительных сил и подкрепления, военнослужащие использовали тактику «Огневого блокирования». Для этого военнослужащими были подготовлены огневые позиции на которой были расположены расчеты РСЗО «Град» и «Ураган», САУ «Мста-С» и определены координаты установки заградительного огня. Уничтожение противника проводился залповым и одиночным огнём на дальности до 50 км. Контроль за поражения целей в небе осуществляли расчеты БпЛА «Орлан-10».

В учении артиллерийских подразделений было задействовано около 500 военнослужащих и более 50 единиц военной и специальной техники.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
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