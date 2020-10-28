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28.10.2020 (16:31)

Зенитчики отразили воздушную атаку на ОТРК «Искандер-М» под Оренбургом

Зенитчики Центрального военного округа отразили атаку ударных беспилотников противника на оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М» в ходе учения войск противовоздушной обороны в Оренбургской области.

По замыслу практических действий, расчеты ОТРК «Искандер-М» совершали комбинированный марш в место постоянной дислокации после выполнения боевого пуска ракеты на полигоне Донгуз. Войскам противовоздушной обороны нужно было обеспечить охрану воинского эшелона от воздушной атаки противника. С целью проверки зенитчиков руководители учения предприняли несколько попыток их обмана, в том числе на высоте более 3 км были запущены мишени с радиоэлектронной защитой, имитировавшие ударные беспилотники.

Расчеты противовоздушной обороны успешно справились с поставленными задачами. Все опасные объекты на подлёте были уничтожены с помощью зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

Ранее на полигоне Донгуз в Оренбургской области прошло учение в рамках итоговой проверки 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО). Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Центральный военный округ
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