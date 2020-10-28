28.10.2020 (16:17)

На вооружение армейского корпуса Балтийского флота в 2020 году поступило 30 танков Т-72Б3М с улучшенными характеристиками

В 2020 году на вооружение мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, поступили 30 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

Новая техника повысит боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа.

Т-72Б3М получил новый двигатель, мощность которого составляет 1130 лошадиных сил, что почти на 300 л.с. больше, чем у Т-72Б3. Танк оснащен новым 125-мм орудием с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом «Сосна-У», цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом, установленным на рабочем месте командира машины. Работу механика-водителя облегчат дисплеи, с помощью которых он может контролировать работу механизмов танка. На них же выводится изображение с камеры заднего вида. Также была усилена защита танка. На него установили решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и динамическую защиту «Реликт». Кроме того, Т-72Б3М получил гусеничные ленты с повышенными сцепными свойствами, а также ведущие колеса с улучшенной очищаемостью. Это обеспечивает устойчивость к заносу в повороте и повышение эксплуатационных характеристик.

Все танки, прибывшие в Калининградскую область, сошли с конвейера Уралвагонзавода в 2019 году.

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