Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.10.2020 (15:59)

Военнослужащие управления Черноморского флота сдают нормативы по физической подготовке

На Черноморском флоте началась трехдневная проверка физической подготовки военнослужащих.

Проверку проводят старшие офицеры-инспекторы Управления физической подготовки и спорта Вооружённых Сил Российской Федерации.

В первый день сдачи к проверке привлекаются офицеры штаба и управлений Черноморского флота.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов наряду с офицерами штаба флота принял участие в спортивном мероприятии.

Все военнослужащие, как мужчины, так и женщины, сдают нормативы по физической подготовке по трём дисциплинам: быстрота, сила и выносливость. В зависимости от возрастной группы нормативы по дисциплинам меняются. Так, например, после исполнения 35 лет военнослужащий может вместо бега сдавать нормативы на скорость и выносливость по плавательным дисциплинам в бассейне.

Предыдущая проверка такого уровня была проведена на Черноморском флоте в 2018 году.

Итоговая оценка флоту будет складываться из оценок проверяемых частей и подразделений.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Летчики армейской авиации ЮВО на Кубани провели первый пуск модернизированной противотанковой управляемой ракеты «Вихрь-1»
На Северном Кавказе военнослужащие ЮВО отработали действия в условиях применения противником ОМП
Молодые летчики ЮВО на Кубани прошли учебный курс на новейшем учебно-тренировочном вертолете Ми-28УБ
Отряд ПДСС Каспийской флотилии на противодиверсионном катере «Раптор» обезвредил условных диверсантов

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false