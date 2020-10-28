28.10.2020 (15:59)

Военнослужащие управления Черноморского флота сдают нормативы по физической подготовке

На Черноморском флоте началась трехдневная проверка физической подготовки военнослужащих.

Проверку проводят старшие офицеры-инспекторы Управления физической подготовки и спорта Вооружённых Сил Российской Федерации.

В первый день сдачи к проверке привлекаются офицеры штаба и управлений Черноморского флота.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов наряду с офицерами штаба флота принял участие в спортивном мероприятии.

Все военнослужащие, как мужчины, так и женщины, сдают нормативы по физической подготовке по трём дисциплинам: быстрота, сила и выносливость. В зависимости от возрастной группы нормативы по дисциплинам меняются. Так, например, после исполнения 35 лет военнослужащий может вместо бега сдавать нормативы на скорость и выносливость по плавательным дисциплинам в бассейне.

Предыдущая проверка такого уровня была проведена на Черноморском флоте в 2018 году.

Итоговая оценка флоту будет складываться из оценок проверяемых частей и подразделений.

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