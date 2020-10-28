28.10.2020 (15:24)

Сотрудники российской военной автоинспекции приняли участие в акции «Ремень безопасности» в Таджикистане

Российские сотрудники 213-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Таджикистане приняли участие в акции «Ремень безопасности», направленной на соблюдение требований правил дорожного движения водителями военных машин.

В военных городках Душанбе, Бохтар и Нурек инспекторы ВАИ проверили техническое состояние автомобильного транспорта 201-й военной базы, а также использование штатных ремней безопасности на нем.

Помимо этого, были проверены подголовники сидений, в случае если они предусмотрены конструкцией автомобиля. На развернутых мобильных постах водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.

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