28.10.2020 (15:15)

Новые БЛА «Орлан-10» поступили на вооружение в горное мотострелковое соединение ЦВО в Туве

Подразделения горной мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Республике Тыва, получили по гособоронзаказу многофункциональные беспилотные комплексы «Орлан-10».

Отечественный многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» обеспечивает разведку и трансляцию целей для поражения огневыми средствами в ходе учений различного уровня, а также осуществляет мониторинг мероприятий боевой подготовки.

Беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Орлан-10» предназначен для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности в любых метеоусловиях. Беспилотник способен находиться в воздухе до 18 часов и выполнять задачи на высоте от нескольких десятков до нескольких тысяч метров. При этом дроны передают координаты удаленных замаскированных целей в любое время суток на пункт управления в режиме реального времени на расстояния до 120 км.

Бригада является единственным горнострелковым соединением Вооруженных Сил России, дислоцированным за Уралом.

На вооружении соединения находятся бронеавтомобили специального назначения «Тигр-М СпН», самоходные орудия «Нона-СВК», автомобили высокой проходимости «Урал», а также другие образцы вооружения, военной и специальной техники.

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