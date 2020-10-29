29.10.2020 (02:00)
Военнослужащие объединения ПВО-ПРО в Московской области приступили к сдаче контрольной проверки по физической подготовке
В Московской области в управлении 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил началась контрольная проверка по физической подготовке.
Военнослужащие сдают упражнения на силу, быстроту и выносливость. Упражнения различаются в зависимости от особенностей военно-профессиональной деятельности, возрастной группы и пола. Оценка осуществляется исходя из набранной в результате выполнения упражнений суммы баллов.
Сдача нормативов по физической подготовке продлится до конца текущей недели.
Такие мероприятия проводятся регулярно в зимнем и летнем периодах обучения и служат для определения уровня и оценки состояния физической подготовленности военнослужащих.