29.10.2020 (02:00)

Военнослужащие объединения ПВО-ПРО в Московской области приступили к сдаче контрольной проверки по физической подготовке

В Московской области в управлении 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил началась контрольная проверка по физической подготовке.

Военнослужащие сдают упражнения на силу, быстроту и выносливость. Упражнения различаются в зависимости от особенностей военно-профессиональной деятельности, возрастной группы и пола. Оценка осуществляется исходя из набранной в результате выполнения упражнений суммы баллов.

Сдача нормативов по физической подготовке продлится до конца текущей недели.

Такие мероприятия проводятся регулярно в зимнем и летнем периодах обучения и служат для определения уровня и оценки состояния физической подготовленности военнослужащих.



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