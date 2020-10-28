28.10.2020 (14:06)

Экипажи армейской авиации ЦВО в 2021 году впервые проведут ночное учение в горах Тувы

С экипажами ударных вертолетов Ми-24П, транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1 и Ми-8АМТШВ Центрального военного округа (ЦВО) в ходе зимнего периода обучения впервые будет проведено ночное летно-тактическое учение в горной местности в Республике Тыва в 2021 году.

В ходе мероприятия летный состав армейской авиации поэтапно отработает задачи по маневрированию, совершению взлетов и посадок на необозначенные горные площадки, преодоление горных хребтов с применением очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1. Особое внимание в ходе учения будет уделено ведению боевых действий в горах, скрытной переброске и высадке тактических групп десанта в горных ущельях на высотах от 1500 до 3000 метров.

Проведение учений в Туве стало возможным после начала использования аэродрома в Кызыле. Он обладает всей необходимой инфраструктурой для регулярного проведения учебно-тренировочных полетов и летно-тактических учений в горной местности днем и ночью без дополнительного обеспечения летного процесса, позволяет повысить интенсивность подготовки и увеличить количество одновременно привлекаемых экипажей.

К учению будут привлечены экипажи ударных вертолетов Ми-24П, транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1 и Ми-8АМТШВ авиационного объединения ЦВО, базирующегося в Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, а также в Республике Тыва.

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