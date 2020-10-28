28.10.2020 (14:02)

Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили с днем армейской авиации летчицу – участницу Великой Отечественной войны

Личный состав авиагруппы 201-й военной базы в Таджикистане поздравил с днем армейской авиации 96-летнюю участницу Великой Отечественной войны, летчицу Дарью Кабутову.

В отдаленный поселок Кумсангир в 150 километрах от Душанбе военнослужащие прибыли с цветами и сладким подарком. Они поблагодарили летчицу за вклад в победу в Великой Отечественной войне. Затем военный оркестр организовал персональный мини-концерт, исполнив известные фронтовые композиции.

Родилась Дарья Кажбеевна в крестьянской семье в Республике Башкортостан. Закончив 8 классов, ушла на фронт в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк, известный как ночные ведьмы, в котором до окончания войны занимала должность стрелка самолета У-2. Вернувшись домой в родное село, узнала, что её родители и близки умерли. После замужества переехала в Таджикистан на постоянное место жительство. У ветерана 5 сыновей и более 85 внуков и правнуков.

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