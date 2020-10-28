Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.10.2020 (13:57)

Летчиков российских военной базы в Таджикистане поздравили с профессиональным праздником

Временно исполняющий обязанности командира 201-й военной базы полковник Евгений Охрименко поздравил военнослужащих авиационной группы с 72-й годовщиной образования армейской авиации.

«Сегодня экипажи авиационной группы совместно с подразделениями боевого обеспечения выполняют ответственные задачи, обеспечивающие надежную охрану Центрально-азиатского региона. В соединении без экипажей армейской авиации не обходится ни одно тактическое или тактико-специальное учение, проводимое на горных полигонах Ляур и Самбули, где наши летчики показывают свое высокое профессиональное мастерство и готовность успешно действовать в любых сложных условиях обстановки», – сказал Евгений Охрименко.

Временно исполняющий обязанности командира военной базы пожелал всему личному составу авиационной группы крепкого здоровья и успехов в служебной деятельности. За отличие в несении военной службы на строевом плацу военным летчикам были вручены ведомственные медали, ценные подарки и грамоты.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Землетрясение, произошедшее в Туве, не повлияло на боеготовность воинских частей и военных объектов в регионе
День армейской авиации Вооруженных сил России летчики ЦВО встретили в небе
Летчики армейской авиации ЮВО на Кубани провели первый пуск модернизированной противотанковой управляемой ракеты «Вихрь-1»
Молодые летчики ЮВО на Кубани прошли учебный курс на новейшем учебно-тренировочном вертолете Ми-28УБ

Метки:
Авиация , Центральный военный округ , ВВС , Военная база , Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false