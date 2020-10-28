28.10.2020 (13:57)

Летчиков российских военной базы в Таджикистане поздравили с профессиональным праздником

Временно исполняющий обязанности командира 201-й военной базы полковник Евгений Охрименко поздравил военнослужащих авиационной группы с 72-й годовщиной образования армейской авиации.

«Сегодня экипажи авиационной группы совместно с подразделениями боевого обеспечения выполняют ответственные задачи, обеспечивающие надежную охрану Центрально-азиатского региона. В соединении без экипажей армейской авиации не обходится ни одно тактическое или тактико-специальное учение, проводимое на горных полигонах Ляур и Самбули, где наши летчики показывают свое высокое профессиональное мастерство и готовность успешно действовать в любых сложных условиях обстановки», – сказал Евгений Охрименко.

Временно исполняющий обязанности командира военной базы пожелал всему личному составу авиационной группы крепкого здоровья и успехов в служебной деятельности. За отличие в несении военной службы на строевом плацу военным летчикам были вручены ведомственные медали, ценные подарки и грамоты.

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