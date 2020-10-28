28.10.2020 (12:50)

Учебный корабль ВМФ России «Смольный» после 4-месячного дальнего похода прибыл в Кронштадт

Учебный корабль «Смольный» завершил четырехмесячный дальний поход и возвратился сегодня в г. Кронштадт. На различных этапах похода в нем приняли участие курсанты Военно-морского института – Морского корпуса Петра Великого, Военно-морского политехнического института, Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова, Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова, Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф. Ушакова, воспитанники Нахимовского военно-морского училища.

План дальнего похода УК «Смольный» был утвержден главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмиралом Николаем Евменовым.

В Кронштадте учебный корабль «Смольный» встретили врио начальника Военно-морского института – Морского корпуса Петра Великого капитан 1 ранга Олег Игнасюк, замначальника Военно-морского института – Морского корпуса Петра Великого по военно-политической работе капитан 1 ранга Геннадий Михеев, врио командира Ленинградской военно-морской базы капитан 1 ранга Алексей Апанович.

В течение дальнего похода под руководством наиболее подготовленных членов экипажа корабля курсанты ежедневно отрабатывали мероприятия по основам корабельной организации, с ними проводились занятия по морской и штурманской подготовке, тренировки по борьбе за живучесть корабля, выполнялось несение вахт на ходовом мостике, а также программой корабельной практики была предусмотрена общая, физическая и специальная подготовка.

Учебный корабль «Смольный» вышел из Кронштадта 7 июля 2020 года. В рамках дальнего похода корабль уже прошел более 13 морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов и совершил заходы в главные базы и пункты базирования Северного, Черноморского, Балтийского флотов, а также в греческие порты Пирей и Салоники.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поставил задачу ответственным должностным лицам проанализировать поход учебного корабля «Смольный».

«Учебный корабль «Смольный» выполнил задачи дальнего похода успешно. Поход проходил в различных широтах, и это стало главной особенностью морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Военного учебно-научного центра ВМФ. Необходимо проанализировать поход корабля с целью применения опыта для организации морской практики будущих офицеров ВМФ в перспективе. С итогами дальнего похода учебного корабля «Смольный» должны быть ознакомлены все военно-морские образовательные заведения, как довузовские, так и высшие», – отметил главком.

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