28.10.2020 (13:22)

День армейской авиации Вооруженных сил России летчики ЦВО встретили в небе



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Экипажи ударных Ми-24, транспортно-боевых Ми-8 и крупнейших в мире вертолетов Ми-26 Центрального военного округа (ЦВО) встретили в небе профессиональный праздник — 72-ю годовщину со дня основания армейской авиации Вооруженных Сил Российской Федерации.

Летный состав армейской авиации на сегодняшний день решает широчайший спектр задач, разнообразие которых не может сравниться ни с одним другим родом авиации. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 осуществляют воздушную поддержку наземных подразделений, выполняя задачи по авиаразведке, прикрытию и нанесению огневого поражения противнику в любых метеоусловиях днем и ночью. Летчики транспортно-боевых Ми-8 обеспечивают высадку тактических групп на переднем крае и в тылу противника, оперативную переброску военной техники и вооружения на огневые позиции. Транспортировку тяжелой военной техники выполняют экипажи крупнейших в мире вертолетов Ми-26.

Кроме того, разнообразие задач, решаемых армейской авиацией, расширяется за счет участия в обеспечении запусков и посадок космических кораблей, а также в ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера, в том числе в труднодоступной местности.

Справочно:

28 октября исполнилось 72 года со дня создания армейской авиации. В этот день в 1948 году была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами. Она положила начало армейской авиации как отдельному роду авиации Вооруженных Сил Российской Федерации.

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