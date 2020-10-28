28.10.2020 (12:58)

Летчики армейской авиации ЮВО на Кубани провели первый пуск модернизированной противотанковой управляемой ракеты «Вихрь-1»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Летчики армейской авиации ЮВО на Кубани провели первый пуск модернизированной противотанковой управляемой ракеты «Вихрь-1»

Летчики армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае впервые провели пуски модернизированных противотанковых управляемых авиационных ракет «Вихрь-1» на плановых учебных полетах.

Пуски ракет осуществлялись с ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» с высоты около 300 метров и дальностью до цели около 8 километров.

Ракета способна поражать как наземные (водные), так и авиационные цели, защищенные активной броней.

Наведение ракеты осуществляется с помощью автоматического прицельного комплекса. Функция автоматического слежения позволяет пилоту совершать минимум действий, что значительно сокращает время до полного уничтожения цели.

«Комплекс очень удобный в использовании. При попадании объекта в зону сканирования цель автоматический берется на сопровождение и остается только нажать на кнопку. Что называется, обнаружил – нажал – забыл», – сказал летчик-штурман вертолета Ка-52 Андрей Соколов.

Всего в рамках подготовки летчиков армейской авиации было выпущено свыше 30 ракет по бронированным и другим объектам.

Модернизированная ракета «Вихрь-1» впервые была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2020».

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