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28.10.2020 (12:58)

Летчики армейской авиации ЮВО на Кубани провели первый пуск модернизированной противотанковой управляемой ракеты «Вихрь-1»

Фото Видео

Летчики армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае впервые провели пуски модернизированных противотанковых управляемых авиационных ракет «Вихрь-1» на плановых учебных полетах.

Пуски ракет осуществлялись с ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» с высоты около 300 метров и дальностью до цели около 8 километров.

Ракета способна поражать как наземные (водные), так и авиационные цели, защищенные активной броней.

Наведение ракеты осуществляется с помощью автоматического прицельного комплекса. Функция автоматического слежения позволяет пилоту совершать минимум действий, что значительно сокращает время до полного уничтожения цели.

«Комплекс очень удобный в использовании. При попадании объекта в зону сканирования цель автоматический берется на сопровождение и остается только нажать на кнопку. Что называется, обнаружил – нажал – забыл», – сказал летчик-штурман вертолета Ка-52 Андрей Соколов.

Всего в рамках подготовки летчиков армейской авиации было выпущено свыше 30 ракет по бронированным и другим объектам.

Модернизированная ракета «Вихрь-1» впервые была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2020».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Авиация , Армейская авиация , Южный военный округ , ВВС
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