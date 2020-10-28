28.10.2020 (12:47)

На Северном Кавказе военнослужащие ЮВО отработали действия в условиях применения противником ОМП

В общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, прошел единый день радиационной химической и биологической (РХБ) защиты.

Около 3 тыс. военнослужащих в течение суток выполняли мероприятия повседневной деятельности в обстановке условного применения оружия массового поражения (ОМП).

На тренировках по РХБ защите военнослужащие учились действовать по сигналам оповещения, выполняли нормативы по применению средств зашиты, преодолевали зараженные участки местности, применяли приборы РХБ разведки, дегазационные комплекты ДКВ-К для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

Личный состав выполнял задачи с использованием современных средств индивидуальной защиты – общевойскового противогаза ПМК-3 и общевойскового защитного комплекта.

Подразделения войск РХБ защиты также применили современные термодымовые машины на базе КамАЗ-4310 и новейшие машины РХБ разведки РХМ-4-01 на базе БТР-80, оснащенные полуавтоматическими приборами третьего и четвертого поколения, работающими в любых климатических условиях от -50 до +50 градусов. Машины нового поколения позволяют обнаружить РХБ заражение в 2,5 раза быстрее своих предшественников.

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