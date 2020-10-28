Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.10.2020 (12:47)

На Северном Кавказе военнослужащие ЮВО отработали действия в условиях применения противником ОМП

В общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, прошел единый день радиационной химической и биологической (РХБ) защиты.

Около 3 тыс. военнослужащих в течение суток выполняли мероприятия повседневной деятельности в обстановке условного применения оружия массового поражения (ОМП).

На тренировках по РХБ защите военнослужащие учились действовать по сигналам оповещения, выполняли нормативы по применению средств зашиты, преодолевали зараженные участки местности, применяли приборы РХБ разведки, дегазационные комплекты ДКВ-К для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

Личный состав выполнял задачи с использованием современных средств индивидуальной защиты – общевойскового противогаза ПМК-3 и общевойскового защитного комплекта.

Подразделения войск РХБ защиты также применили современные термодымовые машины на базе КамАЗ-4310 и новейшие машины РХБ разведки РХМ-4-01 на базе БТР-80, оснащенные полуавтоматическими приборами третьего и четвертого поколения, работающими в любых климатических условиях от -50 до +50 градусов. Машины нового поколения позволяют обнаружить РХБ заражение в 2,5 раза быстрее своих предшественников.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военные медики ЮВО продолжают прием пациентов в мобильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией
На Черноморский флот вернулось последнее подразделение после участия в СКШУ «Кавказ-2020»
Военнослужащие сводного отряда Минобороны России перекачали более 80 % химикатов при ликвидации экологического загрязнения в Усолье-Сибирском
Колонна мобильного многопрофильного госпиталя ЗВО прибыла в г. Владикавказ

Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false