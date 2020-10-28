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28.10.2020 (11:38)

В пункты постоянной дислокации вернулась первая часть сводного отряда Минобороны, выполнявшего задачи в городе Усолье-Сибирское

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Первая часть личного состава сводного отряда Минобороны, который прибыл в г. Усолье-Сибирское Иркутской области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории завода «Усольехимпром», вернулась в пункты постоянной дислокации после завершения самого сложного этапа работ.

Всего с начала работ военнослужащими была обеспечена химическая безопасность вскрытия и перетаривания токсичных веществ из 17 аварийных емкостей, а также проведена проливка водой более 36 тыс. т железобетонных конструкций цеха ртутного электролиза при его демонтаже. Для этого специалисты войск РХБ защиты использовали авторазливочные станции АРС-14КМ и универсальную тепловую машину УТМ-80М.

Остальная часть сводного отряда продолжает обеспечивать химическую безопасность работ по выкачиванию опасных химических веществ из скважин, находящихся за территорией предприятия, а также проводит химический мониторинг воздуха в районе рабочей площадки и на территории города.

Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполнял задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, ведет мониторинг химической обстановки, отбирает пробы для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Центральный военный округ
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