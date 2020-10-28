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28.10.2020 (12:15)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал указание оказать помощь Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал указание оказать помощь Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Министерством обороны в Курганскую область будет направлена сводная бригада военных медицинских специалистов для оказания консультативной помощи и лечения больных коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях региона.

Сводная врачебно-сестринская бригада специалистов Минобороны России состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с COVID-19.

В ближайшее время военные реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты будут направлены в Курганскую область и приступят к оказанию помощи в лечении больных.

Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко обратился к главе военного ведомства России с просьбой об оказании помощи региону в направлении специалистов, имеющих опыт борьбы с коронавирусной инфекцией.

Также Министерством здравоохранения в регион была направлена группа специалистов для оказания организационно-методической и практической помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Медицина , COVID-19
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