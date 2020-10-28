28.10.2020 (12:05)

Молодые летчики ЮВО на Кубани прошли учебный курс на новейшем учебно-тренировочном вертолете Ми-28УБ

Летчики армейской авиации ЮВО, распределившиеся после выпуска в вертолетный полк ЮВО на Кубани, прошли учебный курс на новейшем учебно-тренировочном вертолете Ми-28УБ. Они учились применять средства поражения по наземным целям из неуправляемого ракетного и стрелково-пушечного вооружения при выполнении сложных видов маневров и висения.

Главная особенность Ми-28УБ – двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет из кабины летчика-командира экипажа, а также из кабины летчика-оператора. Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации управление машиной может взять на себя второй член экипажа.

На вертолете также установлен пульт имитации отказов, который позволяет смоделировать для обучаемого отказ оборудования в полете и улучшить натренированность в нештатной ситуации.

Еще одной важной особенностью новой модификации винтокрылой машины является наличие бортовой радиолокационной станции (БРЛС), которая существенно облегчает решение боевых и навигационно-пилотажных задач. БРЛС позволяет работать круглосуточно как в простых, так и сложных метеоусловиях, предназначена для обзора поверхности, обнаружения препятствий, определения и автоматического сопровождения целей.

Вертолетный полк 4-й армии ВВС и ПВО, базирующийся на Кубани, одним из первых получил на вооружение эту новейшую учебно-боевую машину, что существенно ускорило процесс подготовки и переучивания летного состава.

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