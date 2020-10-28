28.10.2020 (11:46)

Отряд ПДСС Каспийской флотилии на противодиверсионном катере «Раптор» обезвредил условных диверсантов

С военнослужащими отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) прошла тренировка, в ходе которой боевые пловцы обезвредили условную группу подводных диверсантов.

По замыслу тренировки, дежурная смена поста наблюдения обнаружила движущиеся подводные объекты в районе пункта базирования кораблей флотилии. Отряд ПДСС был поднят по тревоге и немедленно приведен в боевую готовность, в район обнаружения пловцы выдвинулись на противодиверсионном катере «Раптор».

Далее военнослужащие отряда ПДСС заняли позицию в непосредственной близости с пунктом базирования, применили технические средства и специальное оборудование катера для выявления места нахождения условного противника. Группа захвата ПДСС обезвредила условных диверсантов и доставила их на берег. На заключительном этапе тренировки боевые пловцы выполнили осмотр и условное разминирование кораблей флотилии.

Специальные маневренные противодиверсионные катера «Раптор», которые использует отряд ПДСС, оснащены высокотехнологичными приборами и могут быть использованы при выполнении задач в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек. Одной из особенностей катеров данного проекта является возможность передвижения на любых курсовых углах при волнении на море до 5 баллов включительно: на скорости 20 узлов при высоте волн 4,5 метра и на скорости 28 узлов при высоте волн 2,5 метра. Таким образом, конструкция катера обеспечивает ему отличную мореходность, высокую скорость движения, безопасность и эффективность при разных условиях эксплуатации.

Всего в тренировке приняли участие около 30 военнослужащих отряда ПДСС КФл, задействованы быстроходные катера проекта «Раптор».

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