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29.10.2020 (01:00)

В авиационных полках соединении дальней авиации в Амурской и Иркутской областях состоялись плановые полеты

В авиационных полках дальневосточного соединения дальней авиации в Амурской и Иркутской областях состоялись плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95мс и сверхзвуковых дальних бомбардировщиков Ту-22м3.

В мероприятии приняли участие экипажи, в состав которых входили как опытные летчики и штурманы, так и молодой летный состав.

В ходе выполнения полетных заданий отработаны элементы проверки техники пилотирования членов экипажа, действия экипажей по поддержанию натренированности при выполнении полета в светлое и темное время суток.

Особое внимание уделено групповым полетам строем ночью.

Всего в данных мероприятиях было задействовано до 10 единиц авиационной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Дальняя авиация , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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