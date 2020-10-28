28.10.2020 (10:23)

В авиачастях прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню армейской авиации

В авиационных частях армейской авиации Воздушно-космических сил проведены торжественные и памятные мероприятия, посвященные Дню армейской авиации.

В Тверской области на базе Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны России состоялось торжественное построение личного состава, встреча с ветеранами армейской авиации, возложение цветов к памятнику погибшим вертолетчикам.

«В текущем учебного году проведены все спланированные учения с бригадами армейской авиации и вертолетными полками. Причем организована боевая подготовка была по принципу «от простого к сложному». В начале учебного года шла подготовка экипажей одиночная, в составе пар, звеньев. Затем на уровне эскадрильи проводились мероприятия боевой подготовки, потом проверялась подготовка авиационных полков и бригад. И венцом боевой подготовки в 2020 учебном году стало участие армейской авиации в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». В нем были задействованы не только экипажи объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа. Но и экипажи аналогичных объединений Западного и Центрального военных округов», - заявил начальник армейской авиации ВКС полковник Игорь Романов.

Справочно:

Своё начало армейская авиация берёт с 1948 года, когда была сформирована первая вертолётная эскадрилья в г. Серпухов. Первоначально вертолёты выполняли только вспомогательные задачи – доставка почты, донесений, корректировка огня артиллерии, воздушная разведка. В дальнейшем при совершенствовании тактики, способов ведения боевых действий, вертолётов и авиационных средств поражения задачи армейской авиации расширились. На современном этапе, входя в состав ВВС Воздушно-космических сил, армейская авиация решает широкий спектр задач – это огневые, десантно-транспортные, разведывательные и специальные задачи. Сегодня армейская авиация имеет на вооружении современные авиационные комплексы, является высокомобильным средством, выступает как одно из основных средств достижения целей в вооружённых конфликтах, решает не только боевые и специальные задачи, но и задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.

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