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28.10.2020 (10:57)

Российские военные инспекторы посетят объект Вооруженных сил Словении

В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта Вооруженных сил Словении. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Посещение по оценке будет проводиться 28 октября в течение одного дня.

Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

В ходе посещения инспекторы посетят военный объект Словении в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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